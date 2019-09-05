Глава Приморья поддержал проведение Олимпиады-2036 во Владивостоке

Глава Приморского края Олег Кожемяко поддержал идею проведения во Владивостоке Олимпийских игр в 2036 году. Ранее с таким предложением выступил президент ОКР Станислав Поздняков. По его словам, город может успеть подготовиться к заявочной компании 2025 года.
"Идея хорошая. И время еще есть. Лет через пять надо будет этим заняться", - сказал Кожемяко, отвечая на вопрос о том, будет ли столица Приморья бороться за право проведения Олимпийских игр в 2036 году.
Также Поздняков сообщил, что МОК при рассмотрении заявок исходит из того, что место проведения Олимпиады должно быть максимально готово к соревнованиям. В таком случае непосредственно на подготовку к Играм тратятся небольшие суммы, что положительно воспринимается местными жителями.
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