Фанаты "Црвены Звезды" пригнали танк Т-55 к стадиону в Белграде

Фанаты белградской "Црвены Звезды" подвезли к домашнему стадиону команды советский танк Т-55. Акция приурочена к ответной игре плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз".

В МВД Сербии отметили, что боеприпасов внутри танка не обнаружено, поэтому он продолжит стоять у стадиона "Райко Митич". Т-55 был ранее выведен из эксплуатации, а фанаты специально восстановили машину к матчу.

Танк Т-55 был использован во время вооруженных конфликтов в Югославии в 90-х годах. По этой причине хорватские СМИ назвали акцию провокацией и потребовали от УЕФА провести расследование.

Матч между "Звездой" и "Янг Бойз" состоится во вторник. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

Фото: Dnevnik

Читайте также:

РФС назвал график сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном

В правительстве назвали стоимость проведения в России Евро-2020

Экс-футболист "Динамо": в России с нами летали ребята с пистолетами