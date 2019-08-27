Фанаты белградской "Црвены Звезды" подвезли к домашнему стадиону команды советский танк Т-55. Акция приурочена к ответной игре плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз".
В МВД Сербии отметили, что боеприпасов внутри танка не обнаружено, поэтому он продолжит стоять у стадиона "Райко Митич". Т-55 был ранее выведен из эксплуатации, а фанаты специально восстановили машину к матчу.
Танк Т-55 был использован во время вооруженных конфликтов в Югославии в 90-х годах. По этой причине хорватские СМИ назвали акцию провокацией и потребовали от УЕФА провести расследование.
Матч между "Звездой" и "Янг Бойз" состоится во вторник. Первая игра завершилась со счетом 2:2.
Фото: Dnevnik
Читайте также:
РФС назвал график сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном
В правительстве назвали стоимость проведения в России Евро-2020
Экс-футболист "Динамо": в России с нами летали ребята с пистолетами
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.