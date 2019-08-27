В правительстве назвали стоимость проведения в России Евро-2020

Подготовка и проведение в Санкт-Петербурге матчей футбольного Евро-2020 обойдется в 6,3 млрд рублей. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По прогнозу в 2019 и 2020 годах на подготовку и проведение всего будет потрачено 6,315 млрд рублей, а из федерального бюджета - 2,586 млрд рублей. Остальная сумма - средства бюджетов субъектов РФ.

Реализация плана транспортного обслуживания оценивается в 3,133 миллиарда рублей, плана медицинского обеспечения - в 101 миллион, культурной программы - в 130 миллионов, обеспечение комплексной готовности площадок для организации зоны публичного просмотра матчей - в 341 миллион, реализация мероприятий оргкомитета российской части турнира, в том числе по продвижению чемпионата Европы - в 2,586 миллиарда.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча турнира.

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