Экс-футболист "Динамо": в России с нами летали ребята с пистолетами

Бывший защитник московского "Динамо" Юрис Сейтаридис рассказал о том, как выступал в чемпионате России. Чемпион Европы из Греции выступал за бело-голубых на протяжении одного сезона.
"Мне запомнились авиаперелеты. Они были длинными, мне было страшно. Помню, с нами летали ребята с пистолетами - охранники. Это пугало, такого невозможно представить в Европе, потому что здесь запрещено проносить оружие на борт.
У вас это тоже запрещено? Думаю, это было связано с тем, что с нами летали очень влиятельные люди со своей охраной. Парни с пушками - люди президента или кого-то из КГБ", - заявил Сейтаридис в интервью "Матч ТВ".
Сейтаридис перешел в "Динамо" из "Порту" в 2004 году за 10 млн евро. Спустя год динамовцы продали игрока в "Атлетико" за 12 млн.
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