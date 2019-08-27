РФС опубликовал график подготовки сборной России к матчам отборочного турнира Евро-2020. В сентябре команда сыграет на выезде с Шотландией и дома с Казахстаном.
Футболисты соберутся 1 сентября на базе в Новогорске. Со 2 по 4 сентября сборная будет тренироваться там, после чего вылетит в Глазго. 5 сентября состоится тренировка на стадионе "Хэмден Парк", 6 сентября - игра с Шотландией.
7 сентября команда проведет восстановительное занятие и вылетит в Калининград, где будет готовиться к следующей игре. 9 сентября россияне сыграют с Казахстаном, после чего вернутся в Москву.
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