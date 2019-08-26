ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботов

Руководство ФИФА в скором времени может заменить боковых судей на роботов. В организации есть департамент, который проводит исследования на эту тему.

"Заменят ли роботы в будущем боковых судей полностью? Однажды это действительно может произойти", - говорится в статье Mirror.

Ранее ФИФА решила внедрить в футболе система видеопомощи арбитрам (VAR). Также была введена система фиксации взятия ворот.

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