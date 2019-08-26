Сборная России прибыла в Китай на Кубок мира по баскетболу

Сборная России по баскетболу прибыла в китайский город Нинбо. Там команда встретится в товарищеских матчах с Аргентиной и Испанией, сообщает пресс-служба РФБ. После турнира тренерский штаб российской сборной назовет двух лишних игроков и огласит окончательную заявку.

Игры первого группового турнира пройдут в Ухане: 31 августа - с Нигерией, 2 сентября - с Кореей, 4 сентября - с Аргентиной. Команды, занявшие в группах первое и второе места, гарантируют себе попадание как минимум в олимпийский отбор и продолжат борьбу за медали во втором групповом турнире.

Оставшиеся 16 команд сыграют в турнире за 17-32-е места, где будут распределены последние путевки в квалификацию Токио-2020.

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