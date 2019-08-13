Мэрия Львова требует расследовать появление на стадионе песни о Москве

Мэрия украинского города Львов потребовала от футбольного клуба "Карпаты" расследовать появление песни Moscow never sleeps на стадионе "Украина". Инцидент произошел перед матчем чемпионата Украины между львовянами и "Мариуполем".
И мэрию, и фанатов возмутил тот факт, что песню исполняют российские артисты Тимати и DJ Smash, а в тексте есть строчка "Москва, люблю тебя".
"Мэрия направила обращение исполнительному директору ФК "Карпаты" Ростиславу Ящишину относительно вопиющего случая, когда перед футбольным матчем на стадионе "Украина" во Львове звучала музыка российских исполнителей. Считаем подобные инциденты недопустимыми. Поэтому, обращаемся к вам с просьбой провести служебное расследование этого инцидента", - говорится в заявлении мэрии.
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