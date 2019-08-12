СМИ: судью оскорбил глава парламента Чечни, а не сотрудник "Ахмата"

Телеграм-канал "Мутко против" утверждает, что оскорбление в адрес судьи матча "Ахмат" — "Спартак" (1:3) выкрикнул не сотрудник клуба, а глава парламента Чечни Магомед Даудов. Во время игры из колонок на стадионе прозвучала фраза "судья — г….н".
Позже появилось сообщение о том, что оскорбление выкрикнул сотрудник пресс-службы Ризван Эдильсултанов. "Ахмат" уволил молодого человека, который затем раскаялся в содеянном. По информации канала, это совсем не так.
"Клуб не имеет полномочий увольнять с должности председателя парламента Чечни Магомеда Даудова -, а это именно он кричал в микрофон. К слову, вместе с Даудовым в ложе находился Рамзан Кадыров и его ближайшее окружение", — говорится в сообщении телеграм-канала "Мутко против".
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