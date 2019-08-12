Украина отказалась ехать на чемпионат мира по боксу в Екатеринбург

Федерация бокса Украины (ФБУ) не будет отправлять официальную делегацию на чемпионат мира в Екатеринбург, сообщает "Интерфакс-Украина". Вместе с тем, если спортсмены захотят поехать на турнир, то могут сделать это за собственный счет.
По информации пресс-службы ФБУ, первые-вторые номера сборной Украины в каждой из категории точно не поедут в Екатеринбург. Также не будут участвовать там боксеры, которые принимали участие в чемпионате Европы.
Двадцатый Чемпионат мира по боксу пройдет с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге. Медали будут разыграны в восьми весовых категориях.
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