Мирча Луческу может возглавить московское "Динамо"

Бывший тренер "Зенита" Мирча Луческу может возглавить московское "Динамо". Об этом сообщает украинская передача "Та то такэ". Журналисты утверждают, что предыдущие сообщения румынской прессы о том, что специалист будет работать в киевском "Динамо" не соответствуют действительности. В Румынии просто перепутали Киев и Москву.

Как ранее сообщала "Правда.ру", московское "Динамо" перешло под контроль группы ВТБ. Бело-голубые строят амбициозные планы - летом клуб закупил с десяток футболистов, потратив немалые средства. После пяти туров динамовцы набрали пять очков, что не устраивает руководство.

Сам Луческу, который после "Зенита" возглавлял сборную Турции, заявил, что собирается вернуться к работе.

"Никогда раньше у меня не было каникул, ни разу не отдыхал хотя бы год. Сейчас я отдыхаю и заново начал испытывать эмоции, мотивацию. И, возможно, вскоре я вернусь в футбол", - заявил Мирча в интервью украинским СМИ.

Луческу за свою карьеру выиграл чемпионат Румынии (2 раза), Кубок Румынии (2), Суперкубок Румынии (1), чемпионат Турции (2), чемпионат Украины (8), Кубок Украины (6), Суперкубок Украины (7), Суперкубок России (1), Кубок УЕФА (1) и Суперкубок УЕФА (1).

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