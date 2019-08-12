Теннисист Медведев поднялся на восьмое место рейтинга АТР

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере поднялся на восьмое место рейтинга АТР. На прошлой неделе он вышел в финал турнира в Монреале, где проиграл второй ракетке мира Рафаэлю Надалю.

Медведев обошел Карена Хачанова в рейтинге. На турнире в Монреале Хачанов уступил Медведеву в полуфинале.

Первой ракеткой мира остается Новак Джокович, который лидирует с огромным отрывом. В первой тройке также Надаль и Федерер.

Рейтинг АТР от 12 августа:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12325 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7460;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4925;

5 (6). Кэй Нисикори (Япония) - 4040;

6 (7). Александр Зверев (Германия) - 4005;

7 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 3455;

8 (9). Даниил Медведев (Россия) - 3230;

9 (8). Карен Хачанов (Россия) - 2890;

10 (11). Фабио Фоньини (Италия) - 2555...

70 (70). Андрей Рублев (Россия) - 836.

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