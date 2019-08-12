Теннисист Медведев поднялся на восьмое место рейтинга АТР

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере поднялся на восьмое место рейтинга АТР. На прошлой неделе он вышел в финал турнира в Монреале, где проиграл второй ракетке мира Рафаэлю Надалю.
Медведев обошел Карена Хачанова в рейтинге. На турнире в Монреале Хачанов уступил Медведеву в полуфинале.
Первой ракеткой мира остается Новак Джокович, который лидирует с огромным отрывом. В первой тройке также Надаль и Федерер.
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