Клубы АПЛ за лето потратили 1,5 млрд евро на покупку футболистов

Клубы чемпионата Англии в летнее трансферное окно потратили 1,5 млрд евро на покупку футболистов. Всего было приобретено 114 новых игроков, сообщает transfermarkt.

Самая дорогая покупка - переход в "Манчестер Юнайтед" защитника "Лестера" Гарри Мугуайр за 87 млн евро. Второе место занял "Арсенал", купивший у "Лилля" форварда Николя Пепе за 80 млн. Третье место - переход из "Атлетико" в "Манчестер Сити" хавбека Родри.

Вместе с тем, трансферный рекорд не был побит. В 2017 году клубы АПЛ на покупки потратили 1,57 млрд евро. Первый матч нового сезона состоится сегодня - "Ливерпуль" сыграет с "Норвичем".

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