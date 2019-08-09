Оргкомитет Токио-2020 прокомментировал включение Южных Курил в карту

Оргкомитет "Токио-2020" заявил, что появление четырех южных островов Курил на карте эстафеты олимпийского огня в Японии не являются политическим. В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что на сайте появилась топографическая карта этого района.

"Мы отсылаем вас к заявлению оргкомитета "Токио-2020", в котором они дают понять, что карта на их веб-сайте является топографической картой этого района. МОК продолжит обсуждение этой темы с оргкомитетом", - говорится в сообщении МОК, которое приводит ТАСС.

На карте четыре российских острова отнесены к северной префектуре Хоккайдо, где факел побывает 14-15 июня следующего года. Кроме того, в состав Японии также включены острова Такэсима (Токто), из-за которых Токио и Сеул ведут территориальные споры. Южная Корея ранее уже выражала протест по этому поводу.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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