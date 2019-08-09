Футболиста "Гамбурга" обвиняют в подмене имени и возраста

Полузащитник "Гамбурга" Бейкери Джатта обвиняется в изменении своего имени и возраста. Футболист в 2015 году прибыл в Германию из Гамбии. Чтобы упростить процесс получения документов беженца, молодой человек завысил возраст на три года.

На тот момент Джатта утверждал, что ему 18 лет. Полиция подозревает, что сейчас футболисту не 23 года, а 21. Кроме того, игрок мог сменить имя и фамилию.

В прошлом сезоне Джатта принял участие в 25-ти матчах "Гамбурга" во второй бундеслиге, в которых забил 4 мяча. По сведениям Bild, клуб намерен помочь футболисту разобраться в этой ситуации.

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