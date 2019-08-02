Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 13-й результат в первой практике "Гран-при Венгрии". Он на 1,749 секунды отстал от лучшего времени.
Первый результат у пилота "Мерседеса" Льиса Хэмилтона, второй - Макс Ферстаппен из "Ред Булла", третий - Себастьян Феттели из "Феррари".
Лидером чемпионата является Льюис Хэмилтон (225 очков). Вторым идет его партнер по команде Валттери Боттас (184), третьим - Макс Ферстаппен (162). Квят занимает восьмое место с 27-ю очками.
Читайте также:
Матч за Суперкубок УЕФА будет судить женщина
Украинский футболист Коноплянка выбрал Турцию вместо "Краснодара"
"Спартак" подписал контракт с сыном Хенрика Ларссона
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Шеин: в Москве по сути людям запретили иметь возможность свободно выбирать из числа поддержанных ими кандидатов депутатов местного парламента
54% опрошенных россиян хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. Что стоит за этим рейтингом, "Правде.Ру" рассказали эксперты.
Обряд будут совершать 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, которые соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон.