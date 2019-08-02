Квят показал 13-й результат в первой практике "Гран-при Венгрии"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 13-й результат в первой практике "Гран-при Венгрии". Он на 1,749 секунды отстал от лучшего времени.

Первый результат у пилота "Мерседеса" Льиса Хэмилтона, второй - Макс Ферстаппен из "Ред Булла", третий - Себастьян Феттели из "Феррари".

Лидером чемпионата является Льюис Хэмилтон (225 очков). Вторым идет его партнер по команде Валттери Боттас (184), третьим - Макс Ферстаппен (162). Квят занимает восьмое место с 27-ю очками.

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