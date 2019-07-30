Квят показал новорожденную дочь

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят показал свою новорожденную дочь. Ребенок у гонщика появился в субботу, накануне "Гран-при Германии". На трассе он занял третье место, подиум стал вторым в истории команды "Торо Россо".

Российский пилот состоит в отношениях с Келли Пике, дочерью трехкратного чемпиона "Формулы-1" Нельсона Пике. С Квятом они встречаются с 2016 года.

Для Квята подиум на "Гран-при Германии" стал третьим в карьере. В 2015 году он занял второе место в Венгрии, в 2016 году третье в Китае.

Фото: instagram.com

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