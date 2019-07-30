Квят показал новорожденную дочь

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят показал свою новорожденную дочь. Ребенок у гонщика появился в субботу, накануне "Гран-при Германии". На трассе он занял третье место, подиум стал вторым в истории команды "Торо Россо".
Российский пилот состоит в отношениях с Келли Пике, дочерью трехкратного чемпиона "Формулы-1" Нельсона Пике. С Квятом они встречаются с 2016 года.
Для Квята подиум на "Гран-при Германии" стал третьим в карьере. В 2015 году он занял второе место в Венгрии, в 2016 году третье в Китае.
Фото: instagram.com
Читайте также:
Дочь Знарка рассказала, когда выйдет замуж за Панарина
Боксера Ковалева сняли с рейса в США за приставания к девушке
В английском футболе вводят временные удаления
Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, запуталась в показаниях
Вратарь Василевский подписал восьмилетний контракт с "Тампой"
"Зенит" может купить футболиста "Барселоны" Малкома
Обама выставил свою баскетбольную форму на аукцион
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко.
Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко.
Путин неоднократно принимал участие в экспедициях Русского географического общества.