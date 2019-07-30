Федерация футбола Англии приняла решение внедрить революционные изменения в правилах в некоторых лигах. В новом сезоне футболисты будут удаляться с поля на 10 минут за споры с арбитром, сообщает The New York Times. Подобное правило будет применимо в лигах с пятого уровня, где выступают полупрофессиональные клубы, и ниже.
Эксперимент с временными отстранением от игры был проведен в прошлом сезоне в некоторых матчах. Споры с арбитрами из-за этого сократились на 38 процентов.
"Были получены положительные отзывы от игроков, судей и тренеров, временные удаления вводятся в целом ряде лиг", - говорится в заявлении FA.
Арбитр за споры вправе показать игроку желтую карточку и поместить его на скамью штрафников на 10 минут.
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