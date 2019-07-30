Дочь Знарка рассказала, когда выйдет замуж за Панарина

Алиса Знарок, дочь известного российского тренера Олега Знарка, рассказала о том, почему не оформляет отношения с хоккеистом Артемием Панариным. Пара уже давно живет вместе в США, но не спешит заключить брак.

По словам девушки, она живет с Артемием одним днем и наслаждается этим. О свадьбе пара пока не задумывается.

"Многие как думают: раз мы встречаемся, значит, нужно жениться. И выносят друг другу мозг. Зачем? Жениться нужно по обоюдному желанию. Чтобы это было вовремя, а всем - кайфово. Вообще, мы уже как муж и жена живем много лет. Брак особо ничего не изменит. Когда созреем, тогда и созреем", - заявила Алиса в интервью "РИА Новости".

Напомним, Панарин недавно перешел в "Нью-Йорк Рейнджерс". Он стал самым высокооплачиваемым российским хоккеистом и вторым в НХЛ.

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