Семья футболиста "Локомотива" Секача пострадала в автокатастрофе

Воспитанник академии "Локомотива" Даниил Секач и его семья попали в ДТП возле Кисловодска. В их машину врезался выехавший на встречную полосу автомобиль BMW.

14-летний футболист сейчас находится в Москве, где ему предстоит операция. У Даниила травма лицевого отдела черепа. Родители футболиста и его сестра Яна находятся в реанимации в больницах Ставропольского края.

"Локомотив" оказывает всестороннюю поддержку и содействует всей семь до полной реабилитации. Также в клубе надеются, что виновник автокатастрофы будет наказан в рамках действующего законодательства.

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