Хоккеист Тальбо: чтобы тебя уважали в России, нужно пить водку

Бывший хоккеист "Локомотива" и "Авангард" канадец Максим Тальбо рассказал о жизни в России. Он выступал в КХЛ с 2016 по 2019 год.

В НХЛ Тальбо выступал за "Питтсбург", "Филадельфию", "Колорадо" и "Бостон". В составе "Пингвинз" он стал обладателем Кубка Стэнли.

"Чтобы стать своим в России, нужно делать все то же самое, что делают русские игроки. Работать так же усердно, как они. Пить столько же водки, сколько и они. И тогда они будут уважать тебя, ты навсегда станешь их другом", - заявил Тальбо в подкасте Spittin Chiclets.

Также он отметил, что в КХЛ нельзя приезжать с мыслью о том, что ты когда-то играл в НХЛ - такого хоккеиста возненавидят.

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