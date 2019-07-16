Тульский "Арсенал" подписал контракт с футболистом Довбней

Тульский "Арсенал" на официальном сайте объявил о переходе защитника Александра Довбни. Между сторонами подписан долгосрочный контракт.

Довбня является воспитанником московского "Локомотива". В молодежной команде он отыграл 52 матча, но не смог закрепиться в основном составе. В 2016 году он уехал на Кипр, где выступал за "Этникос" и "Пафос". В предыдущем сезоне он отыграл 11 матчей, в которых забил 2 мяча.

Тульский "Арсенал" в прошлом сезоне занял шестое место в чемпионате и дебютировал в Лиге Европы. Во втором раунде команда сыграет против азербайджанского "Нефтчи".

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