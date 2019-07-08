Первая ракетка мира Барти вылетела с Уимблдона

Первая ракетка мира Эшли Барти не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона. В 4-м круге она уступила американке Элисон Риске. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 6:3.
В четвертьфинале Риске сыграет с победительницей пары Серена Уильямс - Карла Суарес-Наварро. Барти после этой недели может лишиться титула первой ракетки мира. Австралийку может обойти Каролина Плишкова. Для этого чешке необходимо выйти в финал Уимблдона.
В 4-й круг Уимблдона не пробилась ни одна из российских теннисисток.
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