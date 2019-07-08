Маркиньос посоветовал Месси учиться проигрывать достойно

Защитник сборной Бразилии Маркиньос вступил в заочную перепалку с Лионелем Месси. Аргентинец ранее обрушился с критикой на судей Кубка Америки. После удаления в матче за 3-е место турнира против Чили Лео отказался выходить на церемонию награждения.

Месси объяснил это тем, что не хотел бы становиться "частью коррупции", а сам Кубок Америки назвал турниром, который был подстроен для победы на нем хозяев - бразильцев.

"Когда проигрываешь, нельзя терять рассудок. Нужно принять это и уметь проигрывать достойно. В пользу Месси и "Барсы" много ошибок судей, но что-то я никогда не слышал, чтобы он говорил о коррупции в таких случаях", - заявил Маркиньос.

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