"Отдам лоб за победу": хорватский футболист о том, что сделает в случае победы на ЧМ

Полузащитник хорватской команды Иван Ракитич поделился с журналистами своими ожиданиями от финального матча Мундиаля со сборной Франции.
"Ощущений лучше нельзя придумать. Я очень горд. Когда я начал вступать за сборную у меня были определённые мечты, конечно, всегда хотелось каждые два года попадать в финалы... Но этот финал верх всех ожиданий! В случае победы на чемпионате мира я готов сделать тату прямо на лбу! Пожертвую им. Правда, для начала спрошу разрешения у жены", - такое обещание дал Ракитич.
Ранее "Правда.Ру" писала, Сборная Хорватии встретилась в полуфинале с командой Англии. Футболистам удалось одержать победу над англичанами со счетом 2:1. Теперь хорваты встретятся со сборной Франции в финальном матче Мундиаля в это воскресенье на стадионе "Лужники".
Читайте также:
Домагой Вида покаялся перед Россией за "Слава Украине!"
Поплатился за "Славу Украине!"
Зачем Каспаров поздравил Хорватию с победой
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В своей речи глава США коснулся отношений РФ и Запада, полуострова Крым и поделился мнением, является ли Путин врагом Соединенных Штатов.
Президент России Владимир Путин считает пенсионную реформу социально значимой.
"Этот закон дает пенсионерам не право, а обязанность работать, причем не до старости — до могилы", — сказал Николай Бондаренко.
Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.