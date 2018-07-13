"Отдам лоб за победу": хорватский футболист о том, что сделает в случае победы на ЧМ

Полузащитник хорватской команды Иван Ракитич поделился с журналистами своими ожиданиями от финального матча Мундиаля со сборной Франции.

Фото: ru.fifa.com

"Ощущений лучше нельзя придумать. Я очень горд. Когда я начал вступать за сборную у меня были определённые мечты, конечно, всегда хотелось каждые два года попадать в финалы... Но этот финал верх всех ожиданий! В случае победы на чемпионате мира я готов сделать тату прямо на лбу! Пожертвую им. Правда, для начала спрошу разрешения у жены", - такое обещание дал Ракитич.

Ранее "Правда.Ру" писала, Сборная Хорватии встретилась в полуфинале с командой Англии. Футболистам удалось одержать победу над англичанами со счетом 2:1. Теперь хорваты встретятся со сборной Франции в финальном матче Мундиаля в это воскресенье на стадионе "Лужники".

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