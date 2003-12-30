Дебют Мика Шумахера в "Формуле-1" сорвался из-за погоды

Немецкий гонщик Мик Шумахер пока не смог дебютировать в "Формуле-1". Он должен был сесть за руль болида "Альфа Ромео" во время первой практики на "Гран-при Айфеля".

Но гонку отложили из-за сложных погодных условий, сообщает пресс-служба "Королевских гонок". Сын Михаэля Шумахера является чемпионом "Формулы-3" и возглавляет зачёт этого сезона в "Формуле-2".

Ранее сообщалось, что в этом сезоне в "Формуле-1" дебютирует другой молодой пилот - участник программы SMP Racing Роберт Шварцман из России.