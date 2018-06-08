США призывают отменить награждения победителей ЧМ-2018 в России

Награждать победителей чемпионата мира по футболу не в России. Таково предложение Хельсинкской комиссии, действующей при правительстве Соединенных Штатов. Она посвятила доклад грядущему спортивному событию.

Фото: http://ru.fifa.com

Стоит отметить, что Вашингтон рекомендует не благодарить Владимира Путина как главу государства, которое принимает чемпионат.

Также подтвердился факт того, что чиновники США хотели не допустить проведение турнира на российской территории, но выбрать другое государство. Однако на этом этапе сделать такую замену было практически невозможно.

Напомним, что прошлым летом в ФИФА поступила просьба от американских законодателей проверить сведения о том, что при строительстве объектов чемпионата мира, использовался труд северокорейских рабочих. По этой причине у ФИФА требовали лишить Москву права провести турнир.

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