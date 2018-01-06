Могли бы и лучше: биатлон назвали позором

Мнением о ситуации в российском биатлоне после трех этапов Кубка мира поделился четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Он написал в блоге: "Это уже четвертый этап, а у нас только один подиум у Шипулина, но и Шипулин не показывает того, на что способен. Ребята могут выступать лучше", — отметил Тихонов.

По словам олимпийского чемпиона, отечественные биатлонисты не набирают форму через соревнования. "Мы тоже готовились к чемпионатам мира и Олимпийским играм, но не пропускали и старты по ходу сезона и достойно на них выглядели. А такой биатлон, кроме позора и уныния, ничего не вызывает", — отметил он.

Читайте также: Западные биатлонисты заступились за российских спортсменов

Почему Россия теряет спортсменов

Напомним, 30 декабря Тихонов заявил, что ему надоело слушать российских патриотов. Биатлонист посчитал нелепыми рассуждения об отсутствии российского флага в немецком Гельзенкирхене на Рождественской гонке.

16 декабря россиянин Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси. Больше российские спортсмены не завоевали медалей на турнире.