Мнением о ситуации в российском биатлоне после трех этапов Кубка мира поделился четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
Он написал в блоге: "Это уже четвертый этап, а у нас только один подиум у Шипулина, но и Шипулин не показывает того, на что способен. Ребята могут выступать лучше", — отметил Тихонов.
По словам олимпийского чемпиона, отечественные биатлонисты не набирают форму через соревнования. "Мы тоже готовились к чемпионатам мира и Олимпийским играм, но не пропускали и старты по ходу сезона и достойно на них выглядели. А такой биатлон, кроме позора и уныния, ничего не вызывает", — отметил он.
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Почему Россия теряет спортсменов
Напомним, 30 декабря Тихонов заявил, что ему надоело слушать российских патриотов. Биатлонист посчитал нелепыми рассуждения об отсутствии российского флага в немецком Гельзенкирхене на Рождественской гонке.
16 декабря россиянин Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси. Больше российские спортсмены не завоевали медалей на турнире.
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