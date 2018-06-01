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Источник Правда.Ру

Названа причина, почему Зидан ушел из "Реала". Все просто

Спорт

Сборную Катара по футболу решил возглавить бывший тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан. Команда будет хозяйской следующего Чемпионата мира по футболу. Французскому специалисту пообещали баснословный гонорар.

Названа причина, почему Зидан ушел из "Реала". Все просто. 387615.jpeg

За свою тренерскую работу Зидан будет получать 50 миллионов евро ежегодно. Контракт продлится четыре года. Зинедин Зидан должен будет подготовить футболистов к Чемпионату.

Об этом в Twitter написал бизнесмен Нагиб Савирис. "Зидан возглавит сборную Катара и начнет готовить ее к чемпионату мира - 2022. Зарплата - 50 миллионов евро в год, контракт на четыре года. Деньги решают все?" - спрашивает автор публикации у подписчков.

Ранее Зидан внезапно заявил о своем уходе из "Реала". Несмотря на то, что буквально неделю назад команда завоевала кубок Лиги чемпионов. Такому звездному футбольному клубу нужны перемены, заявил уходя тренер. При этом он также отметил, что не будет браться за работу с любой другой командой в ближайшее время.

Правда.Ру подготовила небольшую справку о спортсмене. Зинедин Зидан - один из величайших игроков в истории футбола. Два самых знаковых клуба в его карьера - Ювентус и Реал Мадрид. В их составе футболист завоевал 12 трофеев. Зидан три раза признавался лучшим футболистом мира и был лучшим футболистом Европы. В 2004 году был признан УЕФА лучшим футболистом за последние 50 лет. Не менее блистательна его карьера в качестве наставника. В прошлом году Зидану присудили звание лучшего тренера мира. До этого в мире футбола такое звание не присуждали никому. 

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Зидан научит россиян играть в футбол
Темы Спорт футбол тренер сборная Реал Мадрид Зинедин Зидан футбольный клуб
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