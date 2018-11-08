Жители Чечни снова хотят заставить известного актера и КВН-щика Михаила Галустяна извиниться перед Рамзаном Кадыровым и народом республики. Как и в прошлый раз, причиной возмущения оказалась пародия, которую Галустян разыгра с комиком Александром Реввой.
В постановке Галустян в образе Кадырова с очень похожим акцентом, мимикой и пластикой показывал "туристу" Ревве местную фауну. Вначале пародист показывал крота и носорога "он был слепой, но ему сделали операцию в швейцарской клинике и он прозрел". После Ревва якобы увидел петуха и спросил, что это за птица - не петух ли? На это Галустян-Кадыров ответил "Ты что мне говоришь? У нас в Чечне петухов нет. Это куриный муж!".
Такая пародия, опубликованная oleg_yurshevskii в своем Instagram уже получила сотни недовольных комментариев от жителей Чечни - они требовали извиниться, писали о глупых и несмешных шутках, а также переживали за главу республики, которого такие "речи могут обидеть".
"Мишка Галустян много на себя берет, из него получится настоящий куриный муж",- пишут они. "Это уже не юмор, а высмеивание. Рамзан Кадыров не идеально владеет русским языком, но со смекалкой и логикой у него все в порядке в отличие от "образа", который пытается сыграть Галустян",- звучит в комментариях.
Также некоторые чеченцы посчитали шутку про петухов связанной с расследованиями СМИ в 2017 году о якобы трагической судьбе представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Тогда Рамзан Кадыров в интервью HBO заявил "Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас".
Отметим, что ранее Михаил Галустян уже пародировал Кадырова, чем вызвал у чеченцев едва ли не большее недовольство - они писали, что комику придется извиняться. Однако, сам Кадыров в своем Инстаграм ответил, что посмеялся от души и посчитал пародию "очень похожей на оригинал".
"Я был приглашён на юбилей Александра Маслякова. Думал лично поздравить. Но дела службы... И тут нашёл выход: отсутствуя, присутствовать! Мы с Михаилом Галустяном провели две репетиции, подобрали прикид, разучили два-три жеста... С акцентом всё было просто о'кей! В этом деле он мастер!",- написал тогда Кадыров. Позже он опубликовал видео с Галустяном и Реввой в Чечне, "репетировавшими" эту пародию.
"Всём КВНшикам желаю и денег и машин! Иначе шЮтки с ними будут плохи",- желал актерам глава Чечни.
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