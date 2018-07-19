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Курорт "Роза Хутор" принял рекордное количество иностранных гостей за время ЧМ-2018

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Горный курорт "Роза Хутор" за период проведения Чемпионата мира по футболу — 2018 принял рекордное количество иностранных гостей со времен Зимней Олимпиады-2014.


"Роза Хутор" на ПМЭФ: наш курорт вне конкуренции

Несколько тысяч гостей из более чем 70 стран мира проживали в отелях курорта, а также приезжали на "Роза Хутор" с однодневными экскурсиями, посещая Горный парк футбола. Наибольшее количество гостей прибыли из таких стран как Испания, Израиль, Перу, Украина, Беларусь, Казахстан, Индия, Узбекистан, Мексика и США.

Заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму "Роза Хутор" Сергей Хворостяный отметил: "За месяц мундиаля мы приняли рекордное количество иностранных гостей со времен Олимпиады в Сочи — только в отелях курорта их проживало свыше двух тысяч. Благодаря Чемпионату мира болельщики из самых отдаленных уголков планеты, даже из Австралии, посетили "Роза Хутор" и смогли воочию увидеть уникальную природу горного Причерноморья и почувствовать наше гостеприимство. Надеюсь, что им здесь понравилось, и они еще не раз вернутся".

В течение всего месяца на курорте, в Роза Долине, работал Горный парк футбола, где болельщики могли смотреть прямые трансляции матчей на огромном экране и слушать живые послематчевые разборы игр. Известный телекомментатор Георгий Черданцев представил на "Роза Хутор" свою новую книгу "Истории чемпионатов мира". Среди специальных гостей Горного парка футбола также были бывший игрок сборной России и капитан "Зенита", ныне депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин, чемпионка России по футболу, член сборной Иркутска Анастасия Хаванская, музыкальные группы Komanche, Puzzles, "Интонация" и др. Наибольшей популярностью среди мероприятий Горного парка футбола пользовались прямые трансляции матчей с участием сборной России, акции в ее поддержку, ежедневный "Лайка-прогноз", когда якутская лайка предсказывала исход каждого матча.

Ежедневно Горный парк футбола посещали около 10 тысяч человек, а всего за месяц мундиаля — около 300 тысяч человек.

Напомним, Россия впервые приняла Чемпионат мира по футболу 2018, который прошел с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Это первый случай, когда мундиаль состоялся на территории двух частей света — Европы и Азии. Чемпионом мира 2018 стала сборная Франции. Согласно статистике матчи чемпионата посетили 3 031 768 (47 371 за игру) болельщиков.

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Темы Сочи ЧМ-2018 курорт курорты Роза-Хутор Сергей Хворостяный Краснодарский край
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