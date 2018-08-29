Россиянам приходится копить деньги для сбора детей в школу

Российским семьям приходится заранее копить деньги, чтобы отправить детей в школу. Финансовые проблемы при подготовке к новому учебному году испытывают более половины граждан. Но люди считают затраты на покупку учебников, тетрадей и одежды пока еще посильными.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросил россиян о подготовке к 1 сентября и отношению к школьному образованию.
Более половины участников социологического исследования (51 процент) признались, что сбор детей в школу вызывает финансовые затруднения, но они их успешно преодолевают. Каждая пятая семья (21 процент) рассказали, что для подготовки к школе они заранее копят деньги. Почти каждый третий опрошенный (28 процентов) заявил, что не испытывает денежных проблем с покупкой всего необходимого к 1 сентября.
По неофициальным данным, в среднем российская семья тратит на сборы первоклассника от 16 до 30 тысяч рублей. Стоимость колеблется в зависимости от цен в регионах. Росстат сообщает, что средняя стоимость учебника для школьников составляет около 400 рублей.
Кроме того, ВЦИОМ выяснил отношение родителей к школьному образованию. Тридцать семь процентов участников опроса считают, что оно не соответствует современным реалиям. Устраивает обучение в школах 67 процентов опрошенных родителей. Шестьдесят один процент опрошенных не устроило качество учебников. Почти половина респондентов (45 процентов) заявили, что дети получают образование хуже, чем было у них.
Социологи опросили 1200 россиян в возрасте от 25 до 45 лет.
Фото: Fotodom.ru/DP
Читайте также:
Микрозаймы к 1 сентября: в рабство ради учебы?
Какие цветы дарить на 1 сентября?
Специалист: Школа калечит наших детей
Окончить школу экстерном можно, но стоит ли?
Какой учебник позволит сдать ЕГЭ по истории на 100 баллов?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Журналисты и пользователи Рунета заметили, что "пропавший" премьер-министр Дмитрий Медведев забросил даже свои любимые соцсети, которые постоянно обновлял.
Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.
Учащиеся вузов будут получать военную специальность, не проходя срочную службу. Такой эксперимент решили поставить в Сибири.
Вашингтон надеется, что Москва принесет в жертву Тегеран, чтобы единолично руководить послевоенной Сирией. У Путина есть отличные возможности. Воспользуется?