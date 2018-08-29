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Россиянам приходится копить деньги для сбора детей в школу

Общество » Семья » Кошелек

Российским семьям приходится заранее копить деньги, чтобы отправить детей в школу. Финансовые проблемы при подготовке к новому учебному году испытывают более половины граждан. Но люди считают затраты на покупку учебников, тетрадей и одежды пока еще посильными.

Россиянам приходится копить деньги для сбора детей в школу. 391368.jpeg

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросил россиян о подготовке к 1 сентября и отношению к школьному образованию.

Более половины участников социологического исследования (51 процент) признались, что сбор детей в школу вызывает финансовые затруднения, но они их успешно преодолевают. Каждая пятая семья (21 процент) рассказали, что для подготовки к школе они заранее копят деньги. Почти каждый третий опрошенный (28 процентов) заявил, что не испытывает денежных проблем с покупкой всего необходимого к 1 сентября.

По неофициальным данным, в среднем российская семья тратит на сборы первоклассника от 16 до 30 тысяч рублей. Стоимость колеблется в зависимости от цен в регионах. Росстат сообщает, что средняя стоимость учебника для школьников составляет около 400 рублей.

Кроме того, ВЦИОМ выяснил отношение родителей к школьному образованию. Тридцать семь процентов участников опроса считают, что оно не соответствует современным реалиям. Устраивает обучение в школах 67 процентов опрошенных родителей. Шестьдесят один процент опрошенных не устроило качество учебников. Почти половина респондентов (45 процентов) заявили, что дети получают образование хуже, чем было у них.

Социологи опросили 1200 россиян в возрасте от 25 до 45 лет.

Фото: Fotodom.ru/DP

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Темы школа 1 сентября День знаний образование семейный бюджет подготовка к 1 сентября
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