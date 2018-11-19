Эксперт: Акциз на колбасу и сосиски - "кощунственная" идея

Кощунственно прикрывать идею о вводе акцизов на изделия из "красного мяса" заботой о здоровом питании населения, считает эксперт Мария Иванова.

Стоимость колбасы и других изделий из "красного мяса" может увеличиться на 30% в связи с возможным введением акциза на подобную продукцию, сообщила газета "Известия" со ссылкой на Экспертный совет при к правительстве РФ.

По данным издания, акциз на переработанные мясные продукты, в том числе на колбасу, сосиски и бекон составит 160 рублей на один килограмм. При этом члены экспертного совета предлагают направить полученные средства на удешевление продуктов здорового питания. По их мнению, такое нововведение поспособствует оздоровлению нации, а также поможет увеличить продолжительность жизни.

То есть, согласно этому заявлению, мяса в изделиях из мяса нет, поэтому они вредны, поэтому надо увеличить на них цену, чтобы субсидировать изготовление "натуральных продуктов". Учитывая, что и молоко у нас не натуральное, и сыры, и пиво, и так далее, быть может скоро будут введены новые акцизы и на эти продукты? Все бы хорошо, но акциз — это повышение цены на продукты в рознице.

В Минздраве поддержали появление акциза на колбасу, бекон и сосиски. Такие продукты повышают риск возникновения злокачественных опухолей, пояснила "Известиям" ведущий специалист отделения профилактики факторов риска ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава Татьяна Зубкова.

По словам эксперта, помимо доказанной связи переработанных мясопродуктов с развитием рака, при их потреблении также растет риск получить ишемическую болезнь сердца, инсульт и сахарный диабет 2-го типа. А вот в министерстве сельского хозяйства идею не поддержали."Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей", — сообщили в пресс-службе Минсельхоза, сообщает RNS.

Как сказала "Правде.Ру" руководитель направления "денежно-кредитная политика" Экономической экспертной группы, аналитик по продуктам питания Мария Иванова, "замечательно прикрывать такую идею заботой о здоровом питании населения, учитывая что россияне весомую часть своего дохода тратят именно на покупку продуктов питания".

По слова Марии Ивановой, Россия относится к группе небогатых стран, где население на свои доходы "мало что может себе позволить помимо базовых товаров и услуг, поэтому и выбора между здоровым питанием и нездоровым речи вообще не идет у большей части населения".

"Говорить о том, что люди у нас умирают, потому что едят колбасу и сосиски, это кощунственно. Люди вынуждены покупать дешевые виды колбас, потому что на другие просто элементарно не хватает денег. Поэтому, конечно, такие идеи никак не могут реально объясняться заботой о здоровье населения. По сути дела, просто хотят получить дополнительный источник дохода за счет населения", — заметила Мария Иванова.

По мнению эксперта, говядина и телятина от ввода акциза, не подешевеют, а "если правительство заботится о населении, тогда надо это делать на уровне введения стандартов, чтобы продукция из мяса соответствовала показателям здорового питания".

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