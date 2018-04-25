Врачей могут посадить за спасение умирающих на улице

Факультет медицинского права опубликовал статью "Правовые проблемы оказания медицинской помощи вне медицинской организации", в которой говорится, что любой медик, оказавшийся вне места своей службы с заболевшим человеком, рискует быть привлеченным к юридической ответственности. Причем, и если окажет помощь, и если не окажет.

Фото: Fotodom.ru

Дело в том, что в российском законе нет понятия "врач" и оказание помощи возможно только по специальной лицензии, которая есть только у больниц. Поэтому многие профессора даже советуют не кидаться с оказанием помощи к больному в самолете или поезде, пишет "НГ". Даже если у того, кто оказывает помощь, нет врачебного диплома, проблем будет меньше. И если человек умрет, то дипломированного врача, бросившегося на помощь, могут просто посадить.

Так, при непрямом массаже сердца легко сломать ребро и проткнуть печень. Кровь при этом будет попадать в брюшную полость, что судебные медики признают прижизненным повреждением. Так же может превратиться не в помощь, а в повреждение вставка в горло трубки при нарушении дыхания.

Однако, если выяснится, что среди пассажиров все же был врач, его могут привлечь за неоказание помощи. Также врачу, по требованию которого самолет совершил экстренную посадку, может предъявить претензии авиакомпания.

Ранее сообщалось, что очень часто люди гибнут из-за того, что им неправильно и несвоевременно оказывают первую помощь. О том, как вернуть к жизни несчастного утопленника, рассказала врач-терапевт Наталья Новицкая.

"Люди тонут по разным причинам, — говорит Наталья. — Это неосторожное поведение на воде, купание в запрещенных местах, или в шторм, алкогольное опьянение".

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