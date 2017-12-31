Американские ученые из Университета Небраски-Линкольна выяснили, что на самом деле привлекает подвыпившего мужчину в женщинах и почему он становится развязным. В состоянии подпития мужчины традиционно думают только о том, как затащить даму в постель, сообщает MedicalXpress.
Чтобы в этом убедиться, исследователи провели эксперимент с группой мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, часть из них поили алкоголем, а часть — напитками-пустышками под видом алкоголя. Всем показали снимки молодых женщин в вечерних нарядах.
Их попросили оценить привлекательность женщин и составить психологический портрет. В этот момент за их взглядами следила специальная система. Она зафиксировала, что выпившие мужчины дольше смотрят на грудь и талию женщин. Трезвые больше времени уделяли изучению черт лица. Любопытно, что при опьянении мужчины склонны к дискриминации слабого пола.
"Откровенные взгляды на женщин приводят к их дегуманизации, это становится основой для многих негативных последствий, таких как сексуальное насилие и дискриминация полов на работе", — делают выводы авторы исследования.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что для того, чтобы за собственное поведение на новогоднем корпоративе позже не было мучительно стыдно, надо немножко подготовится к празднику.
Самое главное — как следует выспаться накануне. Если появиться на празднике уставшим или в плохом настроении, то алкоголь очень быстро выиграет битву. Перед началом имеет смысл выпить активированный уголь, 1 таблетка на 10 кг веса.
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