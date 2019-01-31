Власть будет учить школьников ненавидеть взятки

31 января правительство РФ утвердило положение о введении в российских школах нового предмета, который будет воспитывать в детях нетерпимость к коррупции. Ответственным за разработку образовательной программы назначили Министерство просвящения.

Помимо методических материалов, новый предмет будет иметь и практические занятия. Например, встречи с представителями правоохранительных органов, которые ознакомят детей с антикоррупционным законодательством, а также с последствиями его нарушения. Помимо работы с детьми, школы должны будут проводить соответствующую работу с родителями.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о самой коррумпированной сфере в России. По данным ВЦИОМа, наибольший уровень коррупции наблюдается в медицине.

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