Центробанк назвал критерии для "прощения" кредитов

Центробанк внес поправки в закон "О потребительском кредите". Так право на отсрочку выплат могут получить россияне, которые брали ссуду на единственное жилье и находятся в трудной жизненной ситуации.

В документе также указано, что в случае страхования своей недвижимости обладателю займа на единственное жилье придется продолжить выплачивать страховые взносы. Эти средства помогут, по мнению сотрудников Центробанка, уберечь и банк и клиента от потери объекта кредитования.

Новые поправки смогут защитить права 80% потребителей, которые являются наиболее уязвимой частью заемщиков. Остальная часть заемщиков сможет воспользоваться услугой реструктуризации долга, в случае, если выплачивать кредит не чем.

В самом банке мнения на данные поправки были высказаны разные. Так некоторые представители посчитали нужным дать отсрочки всем россиянам, попавшим в трудную ситуацию, независимо от количества недвижимости, однако другая часть представителей высказалась за то, что страховые взносы стоит взымать, чтобы сохранить платежную дисциплину.

Читайте также:

США проводят санкции через ЦБ РФ

Центробанк запустил печатный станок, чтобы укрепить...

Центробанк готовится к суперкризису или запрету доллара?