Чаще встречаться с детьми разрешили заключенным. Причем не на территории исправительных колоний. Это распоряжение Минюста.
Так приказами, которые представлены на сайте ведомства, предусмотрено предоставление осужденным дополнительных длительных свиданий с ребенком вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, а также возможность выезда за пределы исправительного учреждения для свидания с ребенком и устройства детей у родственников либо в детском доме.
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Министерство не уточняет, насколько больше встреч с детьми получат заключенные.Согласно действующим нормам УИК, осужденным предоставляются краткосрочные свидания продолжительностью четыре часа и длительные свидания продолжительностью трое суток на территории колонии.
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