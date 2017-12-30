Заключенные смогут видеть своих детей чаще

Чаще встречаться с детьми разрешили заключенным. Причем не на территории исправительных колоний. Это распоряжение Минюста.

Так приказами, которые представлены на сайте ведомства, предусмотрено предоставление осужденным дополнительных длительных свиданий с ребенком вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, а также возможность выезда за пределы исправительного учреждения для свидания с ребенком и устройства детей у родственников либо в детском доме.

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Где и как сидят VIP-заключенные?

Министерство не уточняет, насколько больше встреч с детьми получат заключенные.Согласно действующим нормам УИК, осужденным предоставляются краткосрочные свидания продолжительностью четыре часа и длительные свидания продолжительностью трое суток на территории колонии.