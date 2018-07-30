Мединский рискнул проверить чеченское кино на воровство

Пару месяцев назад МВД возбудило уголовное дело по факту хищения нескольких десятков миллионов рублей в ГУП "Киностудия "Чеченфильм". Делу дали ход после обращения министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского.

Фото: Facebook.com/Беслан

Следствие установило, что в 2011 году киностудия получила от Министерства культуры контракт на 22 миллиона рублей. Средства планировалсь потратить на съемки фильма по мотивам рассказа Антона Павловича Чехова "Тоска".

Студия не только не сняла фильм, но и не вернула деньги Министерству культуры. Более того, в 2014 году "Чеченфильм" и вовсе закрылась. Ни в Минкультуры, ни в администрации главы Чечни Рамазана Кадыров ситуацию пока официально не прокомментировали.

Киностудия "Чеченфильм" зародилась почти десять лет назад, в 2009 году. В попечительский ее совет входят как сам Рамзан Кадыров, так и другие не менее знаменитые личности. Например, певец Иосиф Кобзон и художник Зураб Церетели.

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить все киностудии, получившие деньги от ведомства, но так их и не вернувшие, и не приступившие к съемкам. По словам Мединского, это жесткая, но вынужденная мера — вести диалог с данными студиями, по его мнению, не представляется возможным.

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