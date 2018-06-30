Из-за "сбора за дождь" лишилась работы: главу кунгруского "Водоканала" уволили

Роза Сулейманова, глава "Водоканала" города Кунгур, была уволена с места работы. Об этом заявил заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Красников агентству "ТАСС".

Ранее Сулейманова прокомментировала жителям ситуацию с появлением в квитанциях строчки "ОДН за сточные воды". Сотрудница сказала, что деньги собирают в том числе за воду, которая стекает с крыши по водостокам.

"ОДН за сточные воды» действительно есть и выставлен правильно, но взимается плата не за дождь, как это заявил сотрудник кунгурского "Водоканала", а за канализацию. Сотрудник не смог правильно объяснить собственникам, за что с них взимают платежи. Это говорит о том, что там работают некомпетентные люди. Непонятно, что работник, заявивший, что это платежи за дождь, делает в сфере ЖКХ. Будем с этим разбираться", - цитирует представителя Региональной службы по тарифам портал "59.ru".

Ранее "Правда.Ру" писала, в Кунгуре представители ЖКХ начали снимать с жителей плату за сточные воды. В этот показатель входит и дождевая вода.

Новую строчку в квитанции заметила одна из местных жительниц. Она и обратилась в редакцию с "находкой". Официально пункт, в котором прописан сбор за дождь называется "ОДН за сточные воды".

Плату с жителей Кунгура начали брать с мая. Они заплатили по 7 рублей за каждый месяц. Внимательная женщина позвонила в управляющую компанию, чтобы узнать, чему посвящена новая строчка в ее квитанции. Ей ответили, что коммунальщики берут деньги за воду, которая бежит с крыши по водостокам и попадает в канализацию.