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Источник Правда.Ру

За солнце тоже будем платить? В счетах жителей Пермского края появилась строчка с дождевой водой

Общество

В Кунгуре представители ЖКХ начали снимать с жителей плату за сточные воды. В этот показатель входит и дождевая вода. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на местное издание "Искра". 

За солнце тоже будем платить? В счетах жителей Пермского края появилась строчка с дождевой водой. 388870.jpeg

Новую строчку в квитанции заметила одна из местных жительниц. Она и обратилась в редакцию с "находкой". Официально пункт, в котором прописан сбор за дождь называется "ОДН за сточные воды". 

Плату с жителей Кунгура начали брать с мая. Они заплатили по 7 рублей за каждый месяц. Внимательная женщина позвонила в управляющую компанию, чтобы узнать, чему посвящена новая строчка в ее квитанции. Ей ответили, что коммунальщики берут деньги за воду, которая бежит с крыши по водостокам и попадает в канализацию. 

Законно ли это? Роза Сулейманова, начальник отдела по работе с населением предприятия "Водоканал", прокомментировала ситуацию местному изданию. Она рассказала журналистам, что сбор за сточные воды не противоречит законодательству. 

"Он производится на основании приказа Региональной службы по тарифам от 31 января 2018 года. Общедомовые нужды по коммунальным услугам прописаны в Жилищном кодексе, а вышеупомянутый приказ утверждает расчёт объёма сточных вод, которые попадают в канализационную систему", - цитирует Сулейманову "РБК". 

Также представитель "Водоканала" рассказала, что в случае, когда в доме установлены индивидуальные и общедомовые счетчики, коммунальщики высчитывают разницу между показателями и взимают соответствующую сумму. Если жители дома не обзавелись собственными приборами учета потребления воды, тогда ОДН рассчитывают по среднему значению. 

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Темы ЖКХ ОДН Россия счет за воду Пермский край коммунальные услуги счет за дождевую воду
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