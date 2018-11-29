С каждым днем все больше и больше россиян жалуются на высокие цены в супермаркетах. Эксперты, однако, не спешат порадовать жителей страны оптимистичными прогнозами. По мнению специалистов, следующий год для россиян станет сложнее, чем этот.
Так, по словам экспертов, подорожают почти все группы товаров. Первый скачок цен ожидается в феврале следующего года. В первую очередь, уверены специалисты, резко и сильно подорожают скоропортящиеся продукты.
Подорожают в феврале овощи с фруктами. Все, говорят эксперты, из-за законопроекта об увеличении НДС. Так, например, цены на морковь, лук и свекла могут подскочить аж в полтора раза. Помимо непопулярного в народе закона об увеличении НДС на цены повлияет, конечно же, и подорожание бензина и дизельного топлива.
В среднем отечественные специалисты прогнозируют рост цен от 17 % до 30 % в зависимости от товарной группы. Сильнее всего подорожают товары в маленьких несетевых магазинах. Дело в том, что у тамошнего руководства нет какого-либо рычага давления на поставщиков. Крупные же холдинги, возможно, попытаются повлиять на производителей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что приглашенный эксперт в эфире одного из федеральных телеканалов рассказал россиянам, как выжить на нищенскую заработную плату. Так, по его словам, необходимо, например, отказаться от колбасы.
Фото: Fotodom. ru
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