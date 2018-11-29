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Источник Правда.Ру

Россиян ждет резкое подорожание продуктов

Общество

С каждым днем все больше и больше россиян жалуются на высокие цены в супермаркетах. Эксперты, однако, не спешат порадовать жителей страны оптимистичными прогнозами. По мнению специалистов, следующий год для россиян станет сложнее, чем этот.

Россиян ждет резкое подорожание продуктов. 395377.jpeg

Так, по словам экспертов, подорожают почти все группы товаров. Первый скачок цен ожидается в феврале следующего года. В первую очередь, уверены специалисты, резко и сильно подорожают скоропортящиеся продукты.

Подорожают в феврале овощи с фруктами. Все, говорят эксперты, из-за законопроекта об увеличении НДС. Так, например, цены на морковь, лук и свекла могут подскочить аж в полтора раза. Помимо непопулярного в народе закона об увеличении НДС на цены повлияет, конечно же, и подорожание бензина и дизельного топлива.

В среднем отечественные специалисты прогнозируют рост цен от 17 % до 30 % в зависимости от товарной группы. Сильнее всего подорожают товары в маленьких несетевых магазинах. Дело в том, что у тамошнего руководства нет какого-либо рычага давления на поставщиков. Крупные же холдинги, возможно, попытаются повлиять на производителей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что приглашенный эксперт в эфире одного из федеральных телеканалов рассказал россиянам, как выжить на нищенскую заработную плату. Так, по его словам, необходимо, например, отказаться от колбасы.

Фото: Fotodom. ru

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