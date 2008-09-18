Прибывший в Караганду культэшелон развернул большую культурно-массовую работу… — писала газета Правда 19 сентября 1932 года

"Русское Слово", 19 сентября (6 сентября) 1907 года. Почтовые хищения.

19 сентября

"По официальным данным, из почтово-телеграфных контор Приамурского края чиновниками этого ведомства за последнее время похищено 353 000 руб., а именно:

из хабаровской конторы 118 000 руб. похищено помощником начальника конторы Дайцевым,

из Владивостокской — 107 000 руб. чиновником Туловым,

из зея-пристанской — начальником конторы 50 000 руб.,

из нарабашевской — 48 000 руб. заведующим конторой,

из николаевской — 30 000 руб. заведующим конторой Будриным".

"Русское Слово", № 207, 19 сентября (6 сентября) 1908 года. От Московской городской управы.

"Список лиц, учреждений, благотворительных, ученых и правительственных, а также учрежденных по законам империи обществ, товариществ и компаний, имеющих право участия на выборах гласных по городу Москве на четырехлетие 1909-1912 гг., составленный московской городской управой на основании Высочайше утвержденного 11 июня 1892 г. Городового положения… опубликован во всеобщее сведение особым приложением к №1188 "Ведомостей Московского градоначальства и Столичной полиции"… Кроме того, списки избирателей выставлены для обозрения в присутственные дни и часы в городской управе и во всех полицейских участках Москвы. В течение двух недель со дня публикации списка городские обыватели могут представить свои возражения против неправильности и неполноты списка в управу…"

"Русское Слово", № 207, 19 сентября (6 сентября) 1908 года. Объявление.

"Legons de pratique pour enfants. В виду крайней необходимости владеть разговорным языком и невозможности за недостатком времени достигнуть этого в гимназиях. С сентября при прогимназии Е. С. Козлаковой в воскресные и праздничные дни организуются для детей 8-ми лет практические занятия под руководством француженки…"

"Рабочая Москва", 19 сентября 1922 года. Радио-концерт.

"В воскресенье 17 сентября на Московской центральной радио-телефонной станции состоялся Всероссийский радио-телефонный концерт. Выступали певцы Государственного Академическ. Большого театра и Народного Дома профессора Консерватории и др.

Концерт был слышен как всеми радио-приемниками Республики по радиусу от Москвы в 3000 в., так и заграницей.

Концерт дал вполне удовлетворительные результаты".

"Правда", 19 сентября 1932 года. Культэшелон в Караганде.

"Алма-Ата, 18 сентября. В Караганде, на Прибалхашстрое и др. новостройках Казахстана работают культэшелоны.

Прибывший в Караганду культэшелон развернул большую культурно-массовую работу. Проводится учет неграмотного населения, на каждой шахте организуются школы ликбеза, курсы подготовки культармейцев. Работники культэшелона снабдили большинство красных уголков литературой и газетами. В шахтах в ночные мены устраиваются бесед с рабочими. На шахте #18 благодаря работе культэшелона большинство горняков стали ударниками. В кружках физкультуры вовлечено до 400 человек.

Специальная казахская бригада ежедневно выступает на шахтах и постройках с художественными постановками".

"Вечерняя Москва", 19 сентября 1962 года. Рассказ о "Чудеснице".

"Спокон веков кукуруза считалась южным растением. Теперь эта богатырская культура широко растет по всей стране.

Очерком "Кукуруза — благо для человечества" открывается книга "Кукуруза на столе", выпущенная государственным издательством торговой литературы.

Огромные достоинства кукурузы как кормовой культуры общеизвестны. Новая книга рассказывает о кукурузе как о пищевом продукте. Здесь даются советы, как приготовить из кукурузы салаты, соусы, супы, вторые блюда, печенье, торты, кексы и другие вкусные и питательные кушанья.

Книга поступила в продажу Тираж ее — 50 тысяч экземпляров".

