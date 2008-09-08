Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Говорят, решено немедленно приступить к восстановлению нашего боевого флота… — писала газета Новости Дня 8 сентября 1905 года

Общество

"Русское Слово", 8 сентября (26 августа) 1901 года.

Газетные архивы 8 сентября
Фото: Pravda.Ru
"Из Твери: Не успел наш электрический трамвай начать свою деятельность, как уже обогатил местную хронику кровавым происшествием. 22-го августа около 10 час. вечера, на Затьмацкой ветви трамвая (движение открыто с 15-го августа пока только на этой ветви), вагоном задавлен насмерть чиновник В. И. Соколов. Несчастному было всего лет 25, после него осталась вдова и трое малолетних детей-сирот".

"Новости Дня", 8 сентября (26 августа) 1902 года.

"На днях в присутствии главного начальника инженеров ген.-лейт. Вернандера произведены были опыты телеграфирования без проводов между Петербургом и Кронштадтом на расстоянии 30 верст. Опыт удался вполне. Телеграммы принимались и записывались чернопишущим аппаратом Морзе. Насколько известно, в России это первый вполне удачный опыт подачи телеграмм на такое расстояние с получением их на ленте".

"Новости Дня", 8 сентября (26 августа) 1903 года. Борьба с хулиганами.

"Германский министр внутренних дел циркулярно предложил берлинской полиции усилить надзор за хулиганами, пристающими на улицах к женщинам. Министр рекомендует усилить штат полицейских сыщиков и дать им строгую инструкцию немедленно арестовывать замеченных в приставании".

"Новости Дня", 8 сентября (26 августа) 1905 года. Новый флот.

"Говорят, решено немедленно приступить к восстановлению нашего боевого флота. На это дело предполагается 500 миллионов рублей. Проектируется, между прочим, построить значительное число речных канонерских лодок. Как известно, такие могут быть предназначены только для Амура, так как устья других рек Европейской и Азиатской России не нуждаются в защите".

"Новости Дня", 8 сентября (26 августа) 1905 года. Состязание в легкой атлетике.

"Общество "Маяк" на своем поле на Крестовском острове устроило состязание по всем видам легкой атлетики…

В беге на 100 метров первым был Павлов. За ним Пурдман и Евлампиев.
Прыжки в длину выдвинули Павлова, (5 м. 16 сант.), Вальгельма и Белова.


В бросании ядра Игнатьев сделал бросок 7 м. 90 сант. За ним были Упман и Андреев.

Первым в беге на 400 метров в 1 м. 5 с. оказался Павлов. На втором месте Захаров и за ним Вальгельм.

В метании диска отличился Нурдман с броском 22 м. 30 сант. Далее Вальгельм и Упман.

Высокий прыжок в вышину дал Вальгельм (1 м. 40 сан.). За ним Нурдман и Белов.

На 1500 метров впереди пришел Шубин в 5 м. 57 1/5 сек. За ним Павлов и Захаров.

В прыжках с жестом призы получили Вальгельм (2 м. 12 сант.), Гуддель и Белов.
Бег на 3000 метров опять выиграл Шубин в 11 м. 10 сек. Недалеко за ним Павлов и Добычин.

Кроме того, состоялось метание американского молотка. Этот вид состязания почти нигде не принят. Победителем вышел Мухлаев с броском 25 м. 3 &frac12 сант. За ним были Упман и Стрижанов.

Этим состязанием закрылся летний сезон спортивных упражнений".

"Правда", 8 сентября 1921 года. Довольно "маяковщины". Л. Сосновский.

"Трудно было поверить собственным глазам, когда читал хроникерскую заметку об этом происшествии.

На скамье подсудимых сидели коммунисты из Госиздата, в том числе старейший наш тов. И. И. Скворцов-Степанов. В позе обвинителя красовался футурист Маяковский.

Маяковский обвинял Скворцова в том, что он отказался уплатить гонорар в Госиздате за какую-то футуристическую чепуху, напечатанную в театральном журнале.

А судьи (есть еще судьи в Берлине) приговорили Степанова к лишению права быть членом союза на 6 месяцев.

Итак, старый, испытанный революционер не может быть членом пролетарского союза, а футурист Маяковский может. Он все может.

Я думаю, что этот эпизод должен явиться последней каплей. Мы добродушные и терпеливые ребята. Но ворота дегтем себе мазать не позволим…"

"Правда", 8 сентября 1941 года. Одесса — неприступная советская крепость.

"29 дней у ворот Одессы идут ожесточенные бои с немецко-румынскими полчищами. Все попытки озверелых фашистов прорвать линию обороны Одессы разбиваются о непоколебимую стойкость славных бойцов Красной Армии, Военно-Морского Флота и отрядов народного ополчения. Отборные вражеские дивизии гибнут под мощными ударами наших частей. Осажденный город стал неприступной крепостью.

Вчера из Одессы состоялась большая радиопередача…

Первым к микрофону подходит секретарь Одесского обкома партии тов. Колыбанов…

"Наш боевой лозунг: ни шагу назад, только вперед и вперед! Кровь за кровь, смерть за смерть! Степи Черноморья станут могилой для коварного врага. Одесса есть, была и будет советской. В этом мы поклялись партии и правительству, нашему вождю — наркому обороны товарищу Сталину" ".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
