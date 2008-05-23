Им нужны великие потрясения, — заканчивает Столыпин, — а нам нужна великая Россия, — писала газета Русское слово 24 мая 1907 года

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"Московские ведомости", №112, 24 мая 1869 года. М. Н. Катков.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 24 мая

"Молодые люди, замешанные в университетских беспорядках, были привлечены к суду и некоторые из них испортили свое будущее. Посреди этой суматохи слишком заметно высказал свое усердие один, как сказывают, весьма заслуженный нигилист, человек далеко не первой молодости, еще лет за шесть, за семь пред сим служивший учителем в уездном или ином училище, некто Нечаев. Мы, быть может, ошибаемся в некоторых подробностях, но верно то, что этот поджигатель молодежи, выказывавшийся уже слишком заметно, был арестован. Но он не погиб и ничего не потерял. Он ухитрился бежать из-под стражи, чуть ли не из Петропавловской крепости. Он не только убежал за границу, но успел chemin faisant сочинить прокламацию к студентам, напечатать ее весьма красиво за границей и послать целый тюк экземпляров оной по почте, конечно, не с тем, чтоб она разошлась между студентами: на это он, как человек неглупый, что доказывает самый побег его, не мог рассчитывать, да это, по всему вероятно, ему не было и нужно. Цель его или его патронов была, вероятно, достигнута тем, что прокламация была перехвачена и прочтена в высших правительственных сферах. Что же пишет этот молодец? Он убеждает студентов крепко держаться, но не полагаться на баричей в своей среде. Это-де консервативные элементы, на которых дело революции рассчитывать не может. Иное дело народ, крестьяне, рабочие: тут-то для революции большая пожива, и пусть-де студенты обратятся к рабочим и подготовляют их к революции".

"Новое время", 24 мая (11 мая) 1906 года. Беспорядки.

"Новый Оскол, 10 мая. Заключенные арестанты разбили двери и ворота и толпой в 150 человек вышли из тюрьмы с пением революционных песен, но на площади были встречены казаками, которые заставили их вернуться обратно в тюрьму…"

"Московский листок", 24 мая (12 мая) 1906 года. Клуб под открытым небом.

"9 мая в Сокольнической роще, близ Старого гулянья, полиция обнаружила клуб картежников. 6 незнакомцев расположились на траве и играли на деньги "в банк", причем вошли в такой азарт, что не заметили приближающихся чинов полиции. Картежников отправили в участок".

"Русское слово", 24 мая (11 мая) 1907 года. Из зала Думы.

"10-го мая. Наиболее серьезным и важным моментом сегодняшнего заседания, да, пожалуй, и всей думской сессии является выступление П. А. Столыпина с речью по аграрному вопросу… Подводя итоги, Столыпин утверждает, что правительство не вступит на путь радикализма, на который зовут его "левые". "Им нужны великие потрясения, — заканчивает Столыпин, — а нам нужна великая Россия".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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