Министерством Двора, чтобы сократить расходы, уволено до 150 лакеев Зимнего дворца... — писала газета Карандаш 13 мая 1906 года

4:55 Your browser does not support the audio element. Общество

"Петербургская газета", 13 мая (30 апреля) 1902 года. По России.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 13 мая

"В четверг на Страстной неделе, на нижегородском пассажирском вокале у царского павильона, железнодорожный сторож, подметая платформу, нашел грязную запыленную бутылку из-под казенного вина. Он уже намеревался бросить ее, но подошедший внезапно стрелочник вздумал осведомиться: нет ли в ней монопольки? и отбил у посуды горлышко. Вдруг из разбитой бутылки упал сверток кредитных билетов, состоящий из пяти пятисотрублевых и одной сторублевой бумажки. О ценной находке заявлено железнодорожным властям ".

"Карандаш", 13 мая (30 апреля) 1906 года. Увольнение лакеев министерства Двора.

"Министерством Двора, чтобы сократить расходы, уволено до 150 лакеев Зимнего дворца, Петергофа и Царского Села, назначив им до приискания занятий ежемесячно субсидию по 25 руб. каждому".

"Московский листок", 13 мая (30 апреля) 1906 года. С. А. Муромцев у Государя Императора.

"Петербург, 29 апреля. 28 апреля председатель Государственной Думы С. А. Муромцев представлялся Государю. Аудиенция состоялась около двух часов дня и продолжалась около 30 минут. Муромцев вынес убеждение, что в придворных сферах вполне осведомлены о настроении и желаниях русского общества и Государственной Думы и готовы идти им на встречу".

"Новое время", 13 мая (30 апреля) 1907 года. Закладка храма-памятника.

"Сегодня на Ходынском поле состоялась закладка храма, который будет служить памятником бывшему московскому генерал-губернатору и командующему войсками московского военного округа великому князю Сергею Александровичу и всем верным долгу и присяге слугам Царским, павшим от руки злодеев-революционеров при исполнении долга службы Царю и отечеству. Закладке храма предшествовало богослужение в Чудовом монастыре, где в подземном склепе покоится прах вел. кн. Сергея Александровича".

"Русь", 13 мая (30 апреля) 1908 года. Из Москвы.

"В состоявшемся под председательством помощника командующего войсками генерала Глазова заседании, на котором присутствовал градоначальник, городской голова, представители ведомств и учреждений, происходило распределение между пострадавшими от наводнения 50 00 руб., пожертвованных Государем Императором; постановлено из этой суммы на долю пострадавших в Москве назначить 16 тыс. руб. и 34 000 — на Московскую губернию. Биржевым и купеческим обществами до настоящего времени собрано в пользу пострадавших от наводнения 65 000 рубл., из которых определено 7 000 руб. Передать в губернский комитет".

"Учительская газета", №21 (3262), 13 мая 1948 года. Из практики экзаменатора.

"Экзамены — это проверка не только знаний учащихся, но также знаний и умения педагогов, их отношения к труду. Администрация школы и педагогический совет должны быть на высоте своего положения при решении этих вопросов. Замечается, например, иногда тенденция во что бы то ни стало допускать к экзаменам всех учащихся, в том числе и совершенно не успевающих, в прямом противоречии с инструкцией Министерства просвещения. А бывает и другая крайность: таких учащихся просто исключают из школы до экзаменов как неуспевающих …"

"Советская культура", №56 (4180), 13 мая 1970 года. Страна предвыборная.

"Как всегда, выборы сопровождаются ростом политической и трудовой активности народных масс, новым вовлечением тысяч граждан в государственную и общественную деятельность. Подготовка к выборам — это поистине всенародный смотр работы Советов, их исполнительных органов и каждого депутата. Выборы в высший орган государственной власти — это еще и всеобщий праздник, демонстрирующий подлинное народовластие самой справедливой демократии социализма…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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