Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призвал, и оправдайте достойно доверие Царя и народа… — писала газета Новое время 11 мая 1906 года

Общество

"Новое время", 11 мая (28 апреля) 1906 года. Приветственное слово Его Императорского Величества Государя Императора Государственному Совету и Государственной Думе.

Газетные архивы 11 мая

"Сего 27 апреля последовал Высочайший выход в Зимнем Дворце по случаю открытия новых законодательных учреждений. После торжественного молебствия, совершенного в Георгиевском Тронном зале в присутствии Их Императорских Величеств и Особ Императорской Фамилии, Государственного Совета, Государственной Думы, Правительствующего Сената и высших чинов Империи, Его Императорское Величество изволил обратиться к Государственному Совету и Государственной Думе со следующим приветственным словом:

"Всевышним Промыслом врученное Мне попечение о благе Отечества побудило Меня призвать к содействию в законодательной работе выборных от народа. С пламенной верой в светлое будущее России Я приветствую в лице вашем тех лучших людей, которых я повелел возлюбленным Моим подданным выбрать от себя. Трудная и сложная работа предстоит вам. Верю, что любовь к Родине, горячее желание послужить ей, воодушевят и сплотят вас. Я же буду охранять непоколебимыми установления, Мною дарованные, с твердой уверенностью, что вы отдадите все свои силы на самоотверженное служение Отечеству для выяснения нужд столь близкого Моему сердцу крестьянства, просвещения народа и развития его благосостояния, памятуя, что для духовного величия и благоденствия Государства НЕОБХОДИМА НЕ ОДНА СВОБОДА. НЕОБХОДИМ ПОРЯДОК НА ОСНОВЕ ПРАВА. Да исполнятся горячие Мои желания видеть народ Мой счастливым и передать Сыну Моему в наследство Государство крепкое, благоустроенное и просвещенное. Господь да благословит труды, предстоящие Мне в единении с Государственным Советом и Государственной Думой, и да знаменуется день сей отныне днем обновления нравственного облика Земли Русской, днем возрождения ее лучших сил. Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призвал, и оправдайте достойно доверие Царя и народа. Бог в помощь Мне и вам".

"Петербургская газета", 11 мая (28 апреля) 1908 года. Театральное эхо.

"Уехавшая в Париж труппа Импер. московского большого театра даст в гранд-опере 8 спектаклей. Пойдет только одна опера "Борис Годунов". Труппа состоит из 80 человек артистов, 40 человек хора и 10 рабочих. Труппа взяла с собой в Париж всю постановку и декорацию. Полный сбор гранд-оперы дает 29 тысяч франков. Шаляпин будет получать по 5 тысяч франков за каждый выход. Расходы по поездке оперы в Париж свыше 200 тысяч берет на себя одно высокопоставленное лицо".

"Комсомольская правда", №106 (3687), 11 мая 1937 года. Любовно и умело воспитывать пионеров.

" В восемь-девять лет пионерский галстук — это предмет стремлений и зависти. Каждая советская мать могла бы рассказать об этих горячих мечтаньях детворы, об этой искренней, сердечней тяге ребят к пионерской организации. Но некоторые из матерей могли бы закончить свой рассказ жалобой на то, что сын быстро охладел и к галстуку, и к значку, что дома он даже не вспоминает о звене в отряде. Как может возникнуть у ребенка такое отношение, когда только пионерская организация и способна отразить, воплотить все стремления и чаяния детских сердец? Разве допустимо, чтобы хоть один ребенок охладевал к своим пионерских делам, когда само звание пионера маленький советский гражданин должен ощущать, как нечто почетное, выделяющее его из среды всей детворы?…"

"Труд", №110 (7983), 11 мая 1967 года. Письмо в редакцию. Собрание или посиделки.

"Уважаемая редакция! Все хотел написать вам вот о чем. Давно уже на одном из проходов цеха в полу появилась ямка. С тех пор на каждом цеховом профсоюзном собрании рабочие говорили:- Безобразие! Надо немедленно заделать эту ямку! Ведь автокар ненароком опрокинется. Человека может придавить. Руководители цеха, сидевшие в президиуме собраний, всегда встречали эти слова одобрительными репликами.- Правильное предложение. Недосмотрели."Правильное предложение" не раз заносилось в постановление собраний, и дело на том кончалось. Единственный результат подобных выступлений заключался, пожалуй, в том, что в конце собрания начальник цеха или председатель цехкома говорили, что обсуждение вопроса прошло на должном уровне, была здоровая критика, деловые предложения и т. д. и т. п…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.