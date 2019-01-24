Депутаты приняли закон о наказании за фейки и неуважение власти

Госдумой РФ были одобрены два законопроекта, один из которых предполагает наказание за распространение "недостоверных" данных в интернете, а второй — за оскорбление власти в интернете. Трансляций голосования шла на сайте ведомства.

Среди государственный органов законы вызвали некоторые разногласия. Роскомнадзор, Минкомсвязи, а также Минюст и Генпрокуратура выступили против нововведений, а Комитет Госдумы и правительство были за новый закон.

Согласно первому законопроекту, который дополняет статью 13.15 Кодекса об административных нарушениях ("Злоупотребление свободой массовой информации") в документе появляется фраза о распространении "заведомо недостоверной общественно значимой информации, которая создаёт угрозу жизни граждан и массового нарушения общественного порядка".

Авторы законопроекта считают, что изменения предотвратят и "угрозу государственной, общественной или экологической безопасности". За нарушение предполагаются штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 50 тысяч для должностных лиц и от 400 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц.

Второй законопроект приравнивает оскорбление власти в сетях к мелкому хулиганству. Авторы предложили дополнить статью 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. Второй законопроект авторы объяснили тем, что граждане страны обязаны нести ответственность за распространение информации "выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции и госорганам". В качестве наказания предусмотрены штрафы от тысячи до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

У законопроектов есть шанс вступить в законную силу, если их одобрят в двух чтениях, а затем подпишут Совет Федерации и президент РФ.

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