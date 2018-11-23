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Источник Правда.Ру

Депутат Госдумы объяснил, почему посоветовал образованным людям идти в маляры

Общество

Депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Вострецов заявил недавно, что корпорация "Газпром" всех на работу не примет, поэтому россиянам стоит обратить внимание на низкооплачиваемые профессии.

Об этом Сергей Вострецов рассказал в интервью средствам массовой информации. По его словам, к нему часто приходят за советом. Люди, отметил Вострецов, спрашивают, почему они не могу найти работу, если у них есть порой сразу несколько высших образований. Тогда-то депутат Госдумы РФ и заявил, что в "Газпроме" вакансий гораздо меньше, чем тех, кто ищет работу, поэтому россиянам стоит обратить внимание на профессии маляров, грузчиков или же уборщиц.

Сейчас же Сергей Вострецов поспешил заметить, что средства массовой информации, на его взгляд, позволили себе несколько исказить его слова. Выглядит так, посетовал он, словно слова его сказаны с усмешкой, на это далеко не так, заметил Вострецов. Он заявил, что говорил о работе маляром или же уборщицей как о вынужденной и временной мере для людей с высшим образованием.

Российский депутат признался, что и сам в будущем якобы готов пойти трудиться по рабочей специальности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава департамента молодежной политики Свердловской области на встрече с этой самой уральской молодежью заявила вдруг, будто государство им ничего не должно. Чиновница добавила, что государство ведь не просило никого их рожать.

Также "Правда.Ру" писала о том, что саратовский депутат в ходе спора со своим коллегой заявила, будто на 3500 рублей в месяц можно прожить легко и просто. Она бы, отметила чиновница, и сама так жила, но статус не позволяет. 

Фото: Минтруд России

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