В провинции начинаются тотальные проверки водителей "Яндекс.Такси"

Сотрудники налоговой УФНС по Коми в августе и сентябре планируют найти всех, кто зарабатывает, перевозя пассажиров. Вычислить граждан поможет приложение для водителя "Яндекс. Такси" и иные аналоги.
Налоговики составили список, кому отправится сообщение с требованием предоставить декларацию 3-НДФЛ. Отмечается, что более 400 граждан получат "письма-счастья", однако благодаря труду сотрудников налоговой получателей станет больше. Если таксисты не отреагируют на сообщение, не переведют налог в срок, то их ждет налоговая и административная ответственность.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что устойчивая тенденция роста неформальной занятости отмечается в России на протяжении последних лет. Если в сентябре 2013 года число занятых "в серую" составляло чуть больше 14 млн человек, то в сентябре 2015-го — уже почти 15 млн.
Источник фото: pixabay.com
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